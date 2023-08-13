Скончался российский актер и режиссер Владимир Ширапов

В возрасте 53 лет скончался российский актер и режиссер Владимир Ширапов. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.

Причины смерти артиста не уточняются.

Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме «Булаг». Также сыграл в комедии «Маньячелло» и снял картину «Дыхание Земли».

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Елизавета Пуншева