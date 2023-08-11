Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели мужчины при производстве работ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Буинске мужчина погиб при производстве работ в канализационном колодце. Прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение об обнаружении тела поступило сегодня в 21.00. Его нашли в колодце на территории филиала ООО «Авангард» «Мясной дом «Карлинский» на улице Гагарина.

На место происшествия выехал представитель городской прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований охраны труда.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, чистопольская городская прокуратура начала проверку после жалоб жителей Чистополя на частое отключение воды летом. Организована проверка исполнения законодательства о водоснабжении в части допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды и своевременности выполнения работ по содержанию коммунальных сетей.

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Елизавета Пуншева