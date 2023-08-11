Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с поставками вооружения на Украину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН на 17 августа в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.

— В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа, — заявил он.

Уточняется, что встреча назначена на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск).

В июле Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на заседании Совета Безопасности ООН. В знак протеста Россия отказалась выступать на запрошенном странами Запада заседании СБ ООН по зерновой сделке.

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Елизавета Пуншеа