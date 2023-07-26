Великобритания помешала выступить российскому докладчику на Совбезе ООН по Украине

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Заблокировано участие представителя Украинской православной церкви на нашем заседании, — передает его слова RT.

В знак протеста Россия отказалась выступать на запрошенном странами Запада заседании СБ ООН по зерновой сделке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня Совбез ООН проводит два заседания по Украине. Первое, запрошенное Россией, посвящено гонениям на каноническое православие. На нем должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон. Также состоится запрошенное Украиной заседание Совбеза по зерновой сделке.

Две недели назад Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу. В МИД России потребовали от Украины освободить задержанного. Как считают представители министерства, митрополиту предъявили надуманные обвинения в том, что он усомнился в «суверенности Украины».



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Айрат Назипов