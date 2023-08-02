На трех пляжах Казани выявили несоответствие воды нормам по санитарно-химическим показателям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По состоянию на 2 августа на трех муниципальных пляжах Казани вода не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Это «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье», сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

По микробиологическим показателям вода не отвечает гигиеническим требованиям на муниципальных пляжах в Набережных Челнах, в Мензелинске, Мамадыше и Бугульме. Несоответствий по паразитологическим и вирусологическим показателям на 2 августа не выявлено.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Администрациям районов Татарстана и ответственным юрлицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания на пляжах, в пробах воды с которых выявили несоответствие гигиеническим требованиям.

В Казани, напомним, функционируют пять муниципальных пляжей. По состоянию на 26 июля вода на пляже «Нижнее Заречье» не отвечала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

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Татьяна Демина