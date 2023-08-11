В Татарстане запустили реестр стартапов в сфере ИКТ

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

В Татарстане запущен реестр стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Порядок формирования и ведения реестра был утвержден в конце апреля этого года Кабинетом министров республики.

Напомним, для рассмотрения заявок и ведения реестра стартапов в формате «единого окна» в информационной системе «Мои субсидии» создан раздел «Реестр стартапов» для подачи заявки и коммуникации.



Основные требования к заявителю:

Юридические лица — ИТ-компании (кроме ИП);

Основной вид деятельности относится к кодам ОКВЭД №62, 63;

Регистрация организации на территории Татарстана;

Организация внесена в ЕГРЮЛ не более трех лет назад;

Размер дохода организации не превысил 1 млн руб. с момента ее создания;

Справка об отсутствии судимости у руководителя организации (ее можно заказать через портал госуслуг, срок изготовления — до 30 дней).

Срок рассмотрения одной заявки займет до 10 рабочих дней.

На следующей неделе, 17 августа, в стартап-хабе ИТ-парка им. Б.Рамеева пройдет митап «Что такое реестр стартапов и как в него попасть? Актуальные меры поддержки для стартапов». Начало мероприятия в 11.00.

Среди заявленных спикеров: Елена Стешина — эксперт по мерам поддержки, ИТ-парк; Анна Шемановская — представитель регионального оператора Фонда «Сколково»; Михаил Унтура — руководитель Центра инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес»; Полина Хабриева — руководитель партнерской сети стартап-программ YandexCloud.

О том, что в Татарстане собираются утвердить порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий, «Реальное время» писало в марте этого года. Создание подобных реестров еще в октябре 2022 года анонсировало российское Минцифры — для предоставления отсрочки сотрудникам стартапов от частичной мобилизации.



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Илина Хакимова