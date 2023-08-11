АвтоВАЗ не планирует поднимать цены бюджетных версий своих автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АвтоВАЗ сообщил об отсутствии намерений поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, передает Daily Moscow.

Так, в частности, цена базовых модификаций Lada Granta останется на уровне ниже 700 тысяч рублей.

Однако вместе с тем в компании допустили корректировку цен на некоторые дорогие комплектации. Это связано с их комплектацией и дополнительными опциями таких авто, которые получают в том числе и от зарубежных поставщиков.

В августе АвтоВАЗ намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus. Партия будет в количестве 635 машин, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.

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Илина Хакимова