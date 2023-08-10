В России за пять лет сократилось число случаев лишения родительских прав

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние пять лет сократилось количество случаев лишения родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте страны по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

— Ежегодно количество родителей, ограничиваемых в родительских правах и лишенных их, уменьшается. За последние пять лет снижение — примерно на 7%. Меняется и соотношение между лишенными и ограниченными в правах в сторону увеличения доли вторых, — подчеркивается в сообщении.

Также уточняется, что особое внимание в России уделяют профилактической работе с семьями, чтобы сохранить ребенку родную семью.

Напомним, в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, законопроект 10 августа должны направить в правительство России для получения отзыва.

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Елизавета Пуншева