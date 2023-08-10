В Казани Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы на десять дней

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на десять дней Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы. Это связано с увеличением количества аварий, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

В этот период сотрудники ГИБДД реализуют комплекс мер по профилактике наездов на пешеходов, дорожно-транспортных происшествий с участием вело- и мототранспорта, пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, запланированы тематические акции с вручением памяток о безопасном поведении на дороге.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Такой режим в городе будет действовать с 14 по 24 августа.

С начала года в Татарстане произошло 104 ДТП с участием велосипедистов. В результате происшествий погибли шесть человек, а 99 получили травмы.

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Елизавета Пуншева