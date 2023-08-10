Сегодня в Казани прогнозируется до +32 градусов

В четверг, 10 августа, в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +30 до +32 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +28 до +33°С.

В Казани также прогнозируется северный, северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 6—11 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Жара без существенных осадков в Татарстане сохранится до конца недели. Днем температуры воздуха не превысят +33 градусов.



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Татьяна Демина