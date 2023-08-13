На озеленение Мензелинска потратят полтора миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году на озеленение Мензелинска потратят 1,5 млн рублей. Контракт заключили по начальной цене, объявленной исполкомом города.

Работы требуется выполнить до конца октября 2023 года. Они включают очистку Мензелинска от мусора, травы и сухостоя, подготовку почвы под цветники, посадку цветов в клумбы, установку рабаток и ваз-цветочниц, рыхление и прополку цветников, внесение органических удобрений в почву и формовочную обрезку деревьев. Подрядчик должен поливать зеленые насаждения из шланга поливомоечной машиной, при необходимости — ежедневно.



Высадить на клумбах Мензелинска планируют различные петунии, цинерарии, циннии и тюльпаны. В общей сложности речь идет о 21,1 тысячи цветов.

В тендере участвовало всего одно юрлицо — местное МУП «Чистый город». С ним исполком Мензелинского района и заключил контракт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Финансирование работ, которые проводятся в целях совершенствования системы комплексного благоустройства и озеленения территории Мензелинска, а также повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории, обеспечат из бюджета Мензелинска. Выплата аванса по контракту не предусмотрена.

В цену контракта включена стоимость необходимых строительных материалов, расходы на их погрузку, разгрузку, доставку до места проведения работ, стоимость общестроительных работ, вывоза и утилизации строительного мусора, отходов производства, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей. Сумму подрядчику выплатят в течение семи рабочих дней со дня выполнения обязательств.



Напомним, в столице Татарстана в этом году на благоустройство, цветочное оформление и озеленение потратят 161,7 млн рублей. Стоимость контракта оказалась на 812,6 тысячи рублей меньше начальной цены, объявленной Комитетом внешнего благоустройства Казани.



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Татьяна Демина