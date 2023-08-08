15 выпускников из Татарстана получили международные сертификаты по исламскому финансированию

Cостоялась торжественная выпускная церемония слушателей первого потока программы «Исламское финансирование» СберУниверситета. 15 слушателей из Казани получили удостоверения о повышении квалификации и международные сертификаты по исламскому финансированию GIFS. Всего в первом потоке обучалось около 50 человек.

Программа «Исламское финансирование» была впервые проведена в России с участием международных партнеров — аудиторской и консультационной компании в области исламского финансирования GIFS (Объединенные Арабские Эмираты), возглавляемой исламским ученым, муфтием Исмаилом Десаи. Были привлечены и российские партнеры.

С 1 сентября 2023 года планируется запуск пилотного проекта по развитию партнерского финансирования в 4 регионах России (в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Чеченской Республике и Республике Дагестан). Одной из задач программы является подготовка специалистов, способных реализовывать законодательную инициативу.

