В Белгороде система ПВО сбила беспилотник

Система ПВО в Белгороде сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



— Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он в своем telegram-канале.

Накануне в Москву пытался прорваться беспилотник. Силами ПВО БПЛА был уничтожен на подлете к столице.

Кроме того, ВС России пресекли попытку атаки беспилотника на территории Подольского района. В Подольске после падения БПЛА пострадало остекление нескольких домов.



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Маргарита Головатенко