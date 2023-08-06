В Подольске после падения БПЛА пострадало остекление нескольких домов — окна заменят сегодня

В Подольске после падения БПЛА пострадало остекление нескольких домов. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.

— Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!, — заверил он.

По его словам, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте. О пострадавших не сообщается.

Напомним, сегодня в Москву пытался прорваться беспилотник. Силами ПВО БПЛА был уничтожен на подлете к столице. Кроме того, ВС России пресекли попытку атаки беспилотника на территории Подольского района.

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Елизавета Пуншева