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SpaceX выведет на орбиту 22 спутника Starlink

11:37, 06.08.2023

SpaceX выведет на орбиту 22 спутника Starlink. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— В воскресенье, 6 августа, Falcon 9 запустит из Флориды 22 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту, — подчеркивается в сообщении.

24 июля ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 22 спутника Starlink.

Первый запуск в 2023 году SpaceX провела 4 января и отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9.

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Елизавета Пуншева
Технологии

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