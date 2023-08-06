SpaceX выведет на орбиту 22 спутника Starlink
SpaceX выведет на орбиту 22 спутника Starlink. Об этом сообщила пресс-служба компании.
— В воскресенье, 6 августа, Falcon 9 запустит из Флориды 22 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту, — подчеркивается в сообщении.
24 июля ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 22 спутника Starlink.
Первый запуск в 2023 году SpaceX провела 4 января и отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9.
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