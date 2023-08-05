В Татарстане в первом полугодии сократилось количество клиентов у коллективных средств размещения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июнь 2023 года услугами коллективных средств размещения в Татарстане воспользовались 1 202 596 человек. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В январе коллективные средства размещения в Татарстане приняли 170 137 клиентов, в феврале — 168 644, в марте — 194 649, в апреле — 206 230. В мае их услугами воспользовались 217 162 человека, а в июне — 245 774.

Большинство принятых коллективными средствами размещения Татарстана в первом полугодии — 1 173 019 человек — граждане России, следует из данных Росстата. Иностранцев было 29 577.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июнь прошлого года коллективные средства размещения в Татарстане приняли 1 271 319 клиентов. Всего за 2022 год их услугами воспользовались 2 374 810 человек.

Напомним, за январь — май 2023 года услугами коллективных средств размещения в Татарстане воспользовались 956 822 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 2,1%.



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Татьяна Демина