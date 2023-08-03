В Госдуму внесли проект о получении пособия на погребение умершего родственника через Госуслуги

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность получения гражданами социального пособия на погребение умершего родственника через Госуслуги. Его внесло правительство России.

— Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина, — следует из сопроводительных документов к проекту закона.

Сумму пособия предлагается определять на дату составления записи акта о смерти и по последнему месту жительства умершего, а при его отсутствии — по месту государственной регистрации смерти.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, в правительство России направлен законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком вплоть до момента зачисления его в детский сад. Предлагается внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами.

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Елизавета Пуншева