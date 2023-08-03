Мотоклуб «Ночные волки» посетил Казань в рамках заезда, посвященному героям Великой Отечественной войны — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Казань посетили байкеры мотоклуба из Новосибирска «Ночные волки». Первая остановка — парк Победы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мотопробег посвящен героям 150-й дивизии добровольцев-сибиряков. В этом году исполняется 80 лет со дня присвоения Сталинской дивизии звания гвардейской.

Путь дивизии от Сибири до города Белый, где был решающий бой, проходил через Казань. В годы Великой Отечественной войны бойцы освободили от фашистов более 50 населенных пунктов.

— Наши прадеды, деды отстояли наше отечество, остановили врага. Порядка 12 тысяч погибли, — сказал президент Новосибирского отделения мотоклуба Сергей Забашта.

Среди героев был прадед Забашты. По его словам, идея пробега появилась в прошлом году. Шесть дней назад они выехали в путь. Побывали уже в Омске, Тюмени, Екатеринбурге и Перми.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева