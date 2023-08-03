Социальное такси: Стас Бас и Иван Саволайнен

Фото: Социальное такси/realnoevremya.ru

Вратарь детской следж-хоккейной команды «Ак Барс Следж» Адриан Мыльников стал героем очередного выпуска видеошоу «Социальное такси», в котором известные персоны выполняют функции водителя автомобиля для перевозок маломобильных пассажиров и отвечают на вопросы пассажира и ведущего.

Следж-хоккей — командная спортивная игра, аналог хоккея с шайбой для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Игроки перемещаются по льду на специальных санях и используют две специальные клюшки, которыми также отталкиваются от ледового покрытия для перемещения по площадке.

Помимо спорта, Адриан также увлекается ведением собственного блога и давно хотел заручиться наставнической поддержкой профессиональных блогеров. Водителями «Социального такси» и наставниками Адриана стали блогеры Стас Bass и Иван Саволайнен, неоднократные победители всероссийских турниров по автозвуку. На аккаунты гостей проекта в социальных сетях подписаны более 1 млн пользователей.

«Реальное время»