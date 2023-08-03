Большинство рекрутеров не рассматривают соискателей, вместо которых обращаются родственники

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, что почти каждому пятому выпускнику вуза в Казани устроиться на работу помогли родители: в этом признались 17% молодых людей в возрасте от 14 до 21 года и 19% выпускников вузов от 22 до 26 лет.

Однако, по мнению 47% молодых людей и каждого второго выпускника вуза (50%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу.

Еще 28% опрошенных в возрасте до 21 года и 25% новоиспеченных молодых специалистов не видят ничего плохого в том, что родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что родителям стоит помогать своим детям с поиском вакансий, уверены 24% молодых людей и 16% выпускников вузов.

А вот мнение, что родители должны общаться с потенциальным работодателем по телефону или лично, разделяют только 7% опрошенных до 21 года. В том, что нужно ходить вместе с ребенком на собеседования, убеждены лишь 3% молодых людей до 21 года и 1% выпускников вузов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тем не менее 61% менеджеров по персоналу признали, что даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники.

Еще 28% оценивают таких кандидатов в последнюю очередь. Лишь один из 10 рекрутеров (10%) рассматривает их наравне со всеми.

Почти половина — 45% — казанцев положительно относятся к тому, что взрослые дети должны помогать в трудоустройстве своим родителям, а отрицательно — 25%.

Чаще всего такое участие детей в жизни родителей считают обязательным респонденты до 34 лет (49%). Интересно, что мужчины одобряют это чаще женщин (50% против 41%), а бездетные респонденты — чаще тех, у кого есть дети (48% против 42%).



Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.

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Илина Хакимова