На трех пляжах Казани выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На трех пляжах Казани вода не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям — «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье» и «Локомотив». Аналогичная ситуация с пляжем в Лаишево.



— По данным на 26 июля, мы получили нестандартные лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям. Это городские пляжи Казани «Нижнее Заречье», пляж в Набережных Челнах, Лаишево, в Мамадыше, Бугульме, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Любовь Авдонина напомнила, что в Татарстане насчитывается 18 пляжей. Из них пять находятся в Казани.

По состоянию на 19 июля наблюдалась аналогичная ситуация с водой на пляжах Казани. На объектах «озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив» — вода не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, а на «Нижнем Заречье» — также и по микробиологическим.



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Татьяна Демина