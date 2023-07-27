В Татарстане проведут грантовый конкурс для школ-участников проекта «Новый педагогический класс Казани»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана среди школ-участников городского проекта «Новый педагогический класс Казани» проведут грантовый конкурс. За первое место размер субсидии составит 1 млн рублей, еще три образовательных учреждения получат по 400 тысяч.

Грант направлен на повышение эффективности деятельности школ-участников проекта «Новый педагогический класс Казани» и классов психолого-педагогической направленности. Его получателей определят исходя из наилучших условий достижения результатов, на которые субсидия предоставляется.

Конкурс проводится по двум номинациям — «Педагогический старт» и «Педагогический драйвер». В первой будут участвовать ученики классов психолого-педагогической направленности, во второй — непосредственно школы, участвующие в проекте.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отбор будет проводиться в два этапа. На первом из них, который пройдет с 21 августа по 10 сентября, участники конкурса представят материалы, направленные на реализацию педагогического социально значимого проекта в номинации «Педагогический старт» и работы по организации эффективной работы муниципальных учреждений с классами психолого-педагогической направленности в номинации «Педагогический драйвер». На втором этапе — с 11 по 20 сентября — предусмотрена защита проектов.

Проект предпрофессионального образования «Новый педагогический класс Казани» стартовал осенью 2022 года. Тогда его реализовали на базе 25 школ. Школьники в рамках проекта изучают основы педагогики, психологии и вожатского мастерства в КФУ.

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Татьяна Демина