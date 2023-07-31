Работодатели стали в два раза чаще брать на работу IT-специалистов с онлайн-курсами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Работодатели всех федеральных округов России стали почти вдвое чаще приглашать на работу IT-специалистов без образования, но с онлайн-курсами. Об этом узнал сервис по поиску работы hh.ru.

Результаты опроса показали, что для 45% работодателей важно вузовское IT-образование, но они готовы рассмотреть кандидатов без «вышки» с успешными кейсами.

При этом каждая пятая компания (22%) заявляет, что для них более приоритетным является наличие технического образования и опыт в IT-сфере, нежели профильное высшее образование.

realnoevremya.ru

Несмотря на такую тенденцию, опрос бизнеса показал, что начинающие специалисты, имеющие за плечами только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, имеют достаточно маленькие шансы найти работу. Так, 49% респондентов заявили, что не практикуют прием на работу начинающих айтишников, не имеющих никакой осязаемой практики, стажировки или опыта.

Но каждая третья компания (35%) готова рассмотреть и малоопытных кандидатов: в 2022 году этот показатель составлял 16%.



Аналитическая служба «Реального времени» изучила IT-рынок России и выделила топ-20 регионов по количеству зарегистрированных в них IT-компаний. Больше всего IT-компаний зарегистрировано в Москве (50,8 тыс.), на втором месте — Санкт-Петербург (14,4 тыс.), на третьем — Республика Татарстан (7,8 тыс.).

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Илина Хакимова