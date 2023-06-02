Татарстан вошел в топ-3 регионов России с наибольшим количеством ИТ-компаний

Аналитическая служба «Реального времени» изучила ИТ-рынок России и выделила топ-20 регионов по количеству зарегистрированных в них ИТ-компаний. При анализе учитывались компании с ОКВЭД 62 (разработка компьютерного программного обеспечения) и ОКВЭД 63 (деятельность в области информационных технологий).

Больше всего ИТ-компаний зарегистрировано в Москве (50,8 тыс.), на втором месте — Санкт-Петербург (14,4 тыс.), на третьем — Республика Татарстан (7,8 тыс.).

А вот меньше всего ИТ-компаний зарегистрировано на Байконуре (6), в Чукотском автономном округе (7) и Ненецком автономном округе (28).

Говоря о Татарстане, в республике самой востребованной ИТ-специальностью является программист, разработчик (592 вакансии). Им готовы платить от 15 до 300 тысяч рублей в зависимости от опыта и квалификации. Всего в республике предлагается 1 321 вакансия в сфере IT.

Зарплатный диапазон айтишника в Татарстане — от 15 до 300 тысяч рублей.

Если в Татарстане айтишникам сегодня предлагается 1 321 вакансия, то в Москве их в 17 раз больше — 22 515. Стоит отметить, что в разы отличаются и предлагаемые зарплаты: от 20 до 800 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Министерстве цифрового развития республики доложили, что дефицит кадров на ИТ-рынке Татарстана составляет более 5 тысяч человек. Потребность в таких работниках испытывают не только технологические компании, но и многие другие бизнесы, где активно внедряются и развиваются цифровые решения.

О том, насколько серьезен сегодня дефицит кадров на ИТ-рынке, как на ситуацию повлияла миграция населения в 2022 году, сколько айтишников не хватает Татарстану и как джуну найти себе место под солнцем — читайте в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Илина Хакимова