Жители Казани смогут получать десять муниципальных услуг в круглосуточном режиме

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Жители Казани в скором времени смогут получать десять муниципальных услуг в круглосуточном режиме. Об этом на «деловом понедельнике» объявил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

В любое время суток ежедневно, в том числе в выходные, казанцы смогут обратиться за выдачей градостроительного плана земельного участка и разрешений на право вырубки зеленых насаждений, оформлением свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт их маршрута. Личного их присутствия при этом не понадобится.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

На круглосуточный режим также планируют перевести оказание таких услуг, как:

направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса ОКС, уведомления в соответствии построенных или реконструированных объектов МЖС или садового дома;

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или ОКС и информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества регионов России, об объектах учета из реестра муниципального имущества;

присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса;

согласование проведения переустройства и (или) планировки помещения в многоквартирном доме;

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома.

В июне директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане Ленара Музафарова сообщила, что республика — один из немногих регионов России, где с 2023 года все муниципальные услуги предоставляются по экстерриториальному принципу.



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Татьяна Демина