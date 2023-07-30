В России выросло число обращений к детскому омбудсмену

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Число обращений в адрес детского омбудсмена по итогам 2022 года выросло на 26,8% по сравнению с 2021 годом, сообщает «РИА Новости».



В сравнении с 2010 годом количество обращений увеличилось в 2,9 раза, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Авторы доклада объясняют рост различными обстоятельствами, в числе которых: проведение специальной военной операции (СВО) и вопросы, связанные с мобилизацией граждан, воспитывающих детей, желание граждан России принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

realnoevremya.ru (архив)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии. Правительству предложено оценить потребность в организации антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов образования, а еще проработать вопрос выделения для этого финансирования за счет средств субсидий из федерального бюджета.

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Маргарита Головатенко