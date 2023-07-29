Владимир Путин остался доволен итогами саммита «Россия — Африка»

Глава российского государства Владимир Путин позитивно оценил итоги саммита «Россия — Африка». Своими впечатлениями он поделился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

— Хотел бы вас поблагодарить, за то, что вы сочли возможным потратить свое время на приезд в Санкт-Петербург, принять личное участие в саммите «Россия — Африка». Мне кажется, что он прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами, — рассказал российский лидер.

Кроме того, со странами Африки состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине, передает слова президента «Известия».

Саммит «Россия — Африка» прошел в Санкт-Петербурге. В рамках него Владимир Путин встретился со своими коллегами из Африканского континента.

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Айрат Назипов