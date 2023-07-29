Россиянам рассказали, чем лучше всего питаться в путешествиях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит заранее продумать, как и чем питаться во время путешествия. Это сильно влияет на работу организма, рассказала Daily Moscow дипломированный нутрициолог, основатель международной платформы Nutrify Юлия Ходос.

По ее словам, если брать с собой еду, то желательно взять орехи, непортящиеся закуски и воду. Компоты и морсы могут быть не разрешены.

— Если же планируете покупать еду в самолете и аэропорту, то стоит уделить внимание простым салатам (например, помидор/ огурец). Избегать ярких вкусовых заправок, соусов не только в салатах, но и вообще в основных блюдах. Вы не знаете ни срока годности заправок, ни состава ингредиентов, — добавила она.

Кроме того, не стоит брать блюда с колбасой, сыром или грибами. Это скоропортящиеся продукты.

Не следует покупать то, что человек никогда не ел. Трудно предугадать, как отреагирует организм, считает Ходос. Возможны внезапные аллергические реакции или слабительный эффект.

Напомним, Казань устойчиво входит в топ-5 направлений для туров выходного дня и длительных поездок. У Казани есть все шансы войти в топ направлений для путешествий в августе, она входила в этот список в прошлом году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева