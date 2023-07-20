На казанском пляже выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям по двум показателям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вода на одном из пяти муниципальных пляжей Казани — «Нижнее Заречье» — по состоянию на 19 июля не соответствует гигиеническим требованиям сразу по двум показателям — микробиологическим и санитарно-химическим. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Еще на двух казанских пляжах — «озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив» — вода на 19 июля не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Отклонений от норм не выявили только на муниципальных пляжах «Комсомольский» и «озеро Глубокое».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несоответствие воды гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям зарегистрировали в Татарстане также на городских пляжах Набережных Челнов, Мамадыша и Бугульмы. Отклонений по паразитологическим и вирусологическим показателям не выявили.

На пляже в Лаишево зарегистрировали несоответствие воды гигиеническим требованиям как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану предупреждают, что купаться в таких местах небезопасно.

Напомним, на 12 июля вода не соответствовала гигиеническим требованиям также на трех из пяти муниципальных пляжей Казани. В списке присутствовали также «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Озеро Большое Лебяжье».



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Татьяна Демина