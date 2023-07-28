Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели огурцы, творог и гречка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю июля подешевели свежие огурцы, вареная колбаса, подсолнечное масло и творог. Также снизились средние цены и на некоторые другие продукты питания.

Заметнее всего с 17 по 24 июля в республике снизилась средняя цена репчатого лука. Он подешевел на 5,6%, до 53,52 рубля за один килограмм.

Динамика снижения средних цен в Татарстане за неделю сложилась следующим образом:

свежие огурцы — на 4,06%, до 85,95 руб./кг;

вареная колбаса — на 2,77%, до 382,73 руб./кг;

подсолнечное масло — на 1,7%, до 112,67 руб./кг;

творог — на 1,63%, до 336,8 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике снизились средние цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный байховый чай, пшеничную муку и гречку, Минимально подешевели сосиски и сардельки, сливочное масло, маргарин, соль, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено, подсчитали в Татарстанстате.

Подешевела в регионе с 17 по 24 июля также столовая свекла — на 3,77%, до 43,78 рубля за килограмм. Средняя цена моркови опустилась на 1,05%, до 64,35 руб./кг.

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Татьяна Демина