В Татарстане оценили первые итоги уборочной кампании — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Уборочная кампания в Татарстане набирает обороты. В каждом районе республики по-разному оценивают объем урожая зерна, информируют «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, в Лаишевском районе республики довольны результатом. Там собрали уже 750 тонн зерна. Средняя урожайность — 50 центнеров с гектара.

— Гордость берет. Если бы не посеял, ничего бы не было бы. А тут посеял — и урожай какой хороший, — рассказал местный житель Ильяс Салахутдинов.

Урожаем довольны и в Заинском районе. Средняя урожайность — 33 центнера с гектара.

— Урожай пшеницы хороший. Убирают опытные комбайнеры. Работают семь комбайнов, — сказал руководитель подразделения «Чубуклы» агрофирмы «Заинский сахар» Семен Агеев.

Совсем другая картина в Азнакаевском районе Татарстана. Средняя урожайность составила около 20 центнеров с гектара. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Как считают аграрии, это произошло из-за майских заморозков и засушливого лета.

— Мы ожидали большего, но, к сожалению, засушливый год. В летний период дождей не было. Но, несмотря на все трудности, нужно собрать тот урожай, который мы вырастили. 20 центнеров — это тоже неплохой урожай, — поделился мыслями глава района Марсель Шайдуллин.

Напомним, в Татарстане все 43 района приступили к уборке урожая зерновых культур. Лидерами по урожайности являются Тетюшский, Кайбицкий, Мамадышский, Дрожжановский, Бугульминский, Нурлатский районы.



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Айрат Назипов