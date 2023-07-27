ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

Спецслужбы Украины попытались устроить теракт на корабле Черноморского флота России, имеющем на вооружении высокоточное оружие. Попытка теракта предотвращена, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.



В результате мероприятия задержали завербованного украинской спецслужбой военнослужащего Военно-морского флота России. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте. Его подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.

Сейчас принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 («Государственная измена»), 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК России, сообщает «РИА Новости».

На прошлой неделе украинские беспилотники пытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма.

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Маргарита Головатенко