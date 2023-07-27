В Казани установили предельный объем средств на организацию перевозок общественным транспортом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Казани утвердил предельный объем средств на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами, троллейбусами и трамваями по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. Он составил 2 млн рублей на 2023—2028 годы.

Большая часть средств, 1,68 млн рублей, предусмотрена на автобусы. В частности, 126 тысяч рублей запланировано на 2023 год. В следующем году сумма составит 337,7 тысячи рублей, в последующие три года — 336,67 тысячи рублей, а в 2028-м — 212,65 тысячи.

Остальная сумма, 350,8 тысячи рублей, предусмотрена на перевозки по Казани наземным электрическим транспортом. На этот год объем средств запланирован в размере 26,1 тысячи рублей. В 2024—2027 годах суммы почти равные — почти по 70 тысяч рублей. На 2028 год она установлена в 45,7 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Установлен также предельный срок организации работы наземного общественного транспорта Казани по регулируемым тарифам 1 сентября 2028 года. Заказчиком работ определен городской Комитет по транспорту, которому до начала осени поручено заключить муниципальные контракты на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа на 2023—2028 годы за счет средств, предусмотренных в смете его расходов.

Финансовое управление Казани в 2023—2028 годы должно предусмотреть в городском бюджете средства на перевозки общественным транспортом по регулируемым тарифам.

Напомним, в казанских автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в метро в начале 2023 года выросла стоимость проезда. При оплате наличными билет обойдется в 36 рублей, по банковской или транспортной карте — 35 рублей.

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Татьяна Демина