Казань заняла третье место по количеству разрабатываемых новых стартапов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань заняла третье место по количеству разрабатываемых новых стартапов, уступив Москве и Санкт-Петербургу. Об этом говорится в исследовании МТС.

Чаще всего казанские стартаперы выбирают для своих проектов сферу ретейла: на нее приходится 15% всех проектов. На втором месте стартапы, реализующие сервисы для бизнеса, — 12%.

По данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, среди разработок в Казани 27% проектов уже имеют готовый продукт и успешно продаются. Еще у 43% есть единичные продажи, у 15% — готовый продукт без продаж, у 12% продукт находится в стадии разработки.

Напомним, 242 студента из Татарстана получат по 1 млн рублей на развитие своих стартапов. Всего по итогам третьей волны конкурса федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» грант на развитие своих бизнес-идей получат 1,2 тысячи студентов со всей России.

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