Главный тренер «Ак Барса» рассказал о состоянии команды перед началом сезона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Игроки казанского ХК «Ак Барс» готовы к старту нового сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, заявил главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки в Казани.



— Ребята хорошо отдохнули и готовились к сезону, они не бездельничали, пришли в нормальном состоянии. И тренировки показывают, что они готовились, — приводит его слова ТАСС.

Билялетдинов отметил, что у спортсменов есть ощущение, что они давно не катались, поскольку проводили тренировки на земле. Однако в целом они готовы к бою.

— Я уже три года не проводил [предсезонные сборы]. Особенность в том, что мы собрались позже, чем обычно. Мы должны найти возможность правильно подготовиться, чтобы мы хорошо выступали на чемпионате, — отметил Билялетдинов.

В тренировке не принимал участие Артем Галимов. Тренер рассказал, что хоккеист получил небольшую травму.

— Если говорить о тренировочном процессе, он его выполняет, но не в полном объеме, — указал Билялетдинов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом сезоне казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина и уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 3-4.

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Маргарита Головатенко