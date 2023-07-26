В России выросла доля людей, у которых нет друзей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России за десять лет выросла доля граждан, у которых нет друзей. Если в 2013 году об их отсутствии заявили 11% респондентов, то в 2023-м уже 16%, сообщает ВЦИОМ.

Чаще всего об отсутствии друзей говорят россияне старше 45 лет — почти каждый пятый (19%). Для сравнения, среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет заявивших, что у них нет ни с кем дружеских отношений, всего 7%.

Доля россиян, сообщивших, что у них есть друзья, за десятилетие почти не изменилась. В 2013-м она составляла 80%, а в этом году опустилась до 79%. О наличии дружеских связей чаще говорили женщины, нежели мужчины, — 81% и 77% соответственно.

Почти три четверти россиян (73%), заявивших, что у них есть друзья, общаются с ними каждую неделю. Их доля стала за десять лет меньше — в 2023 году еженедельно взаимодействовали 78%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Почти каждый пятый опрошенный (18%) россиянин, у которого есть друзья, общается с ними раз-два в месяц. Еще реже взаимодействуют 7% респондентов.

Согласно одному из исследований, у 47% казанцев есть настоящие друзья среди коллег. Женщины, в отличие от мужчин, более склонны к выстраиванию доверительных и близких отношений с коллегами.



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Татьяна Демина