В Зеленодольском районе Татарстана хотят запустить круглогодичный глэмпинг в сентябре

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В селе Ильинское Зеленодольского района Татарстана ориентировочно в сентябре планируют запустить круглогодичный глэмпинг. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе местной администрации.

Сейчас строители завершают работы по обустройству 10 домиков. Еще будущие гости объекта смогут посетить бассейн, ресторан и экотропу. Недалеко от глэмпинга расположены озеро и заповедник.

— Мы рады, что такие проекты реализуются на нашей территории, здесь удачное месторасположение, живописная природа и комфортные подъездные дороги. В целом глэмпинговая история активно развивается, что дает возможность развивать внутренний туризм в его лучших проявлениях, — поделился впечатлениями мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Стоимость проекта составляет порядка 40 млн рублей. 12,5 млн рублей из них — средства гранта Ростуризма, выигранного в 2022 году.

Месяц назад на территории поселка Осиново Зеленодольского района Татарстана презентовали современный автокемпинг для путешественников. Он расположился в полутора километрах от автодороги М-7. Стоимость проекта — около 200 миллионов рублей.

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Айрат Назипов