На российский рынок вышел электрический кроссовер китайского производства Jidar Robo-01

Один из российских дилеров выставил на продажу электрический кроссовер китайского производства Jidar Robo-01. Цена автомобиля начинается от 6,8 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».

Jidu Robo-01 — электромобиль, разработанный китайскими Baidu и Geely Automobile. Силовая установка состоит из двух электромоторов мощностью 544 л. с. Разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды. На одном заряде батареи можно проехать до 600 км.

В салоне электромобиля есть 36-дюймовый экран, который отвечает за управление всеми функциями автомобиля.



Напомним, в июне 2023 года средний размер кредита на покупку ненового автомобиля или машины с пробегом в Татарстане составил 1,295 млн рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он вырос на 23,7%.

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Елизавета Пуншева