Наиля Зиннатуллина попросила Мишустина допустить архитекторов к разработке типовых проектов соцобъектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке попросила премьер-министра России Михаила Мишустина допустить архитекторов к участию в разработке типовых проектов объектов социальной инфраструктуры — школ, больниц, детсадов. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

— Часто около этих объектов [общественных пространств] реконструируется или строятся социальные объекты. И понятно, что ввиду экономии, ввиду сжатых сроков проектирования, разных вопросов, муниципалитеты, имея право влиять на архитектурный облик, все равно стремятся к сохранению стоимости метра квадратного. В итоге мы, к сожалению, часто получаем неактуальные планировки, иногда получаем устаревшие фасадные решения, и самое страшное, когда на прилегающей территории асфальтовое поле с забором. И мне кажется, что архитектурное сообщество готово к тому, чтобы отреагировать на этот вызов, и если вы позволите, мы бы с профильными ведомствами, в первую очередь, конечно, с Министерством строительства, с Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством культуры проработали бы актуализацию типовых проектных решений, пересмотрели бы нормативку, если она в этом нуждается, чтобы многие миллиарды, которые страна тратит на то, чтобы создавать среду для новых поколений, все-таки чуть эффективнее расходовались, — обратилась к премьер-министру Наиля Зиннатуллина.

Михаил Мишустин пообещал поддержать ее инициативу вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.

скриншот realnoevremya.ru с видео правительства России

— Наиля, это очень важное направление. То, о чем ты говоришь, это вопрос координации при создании мастер-плана территории. Конечно же, нужна координация с теми, кто является государственными заказчиками и подрядчиками строительства в том числе социальных объектов: больницы, школы, все что угодно. Когда это не согласовано, когда вы рядом пытаетесь создать сквер, что-то красивое, и вдруг бетонный забор, это очень грустно. Я полностью это поддержку. Более того, Марат Шакирзянович Хуснуллин это тоже поддерживает, он постоянно про это говорит. Я знаю также, что Ирек Энварович [Файзуллин] думает, что с этим делать, — прокомментировал инициативу Наили Зиннатуллиной глава российского правительства.



Михаил Мишустин заявил, что для решения вопроса могут создать рабочую группу при правительстве России. В нее, в частности, включат и Наилю Зиннатуллину.

Напомним, на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» стало известно, что два проекта Татарстана выиграли грант во Всероссийском конкурсе малых городов. Это Кукмор и Бавлы, которые получат на благоустройство в общей сложности 164,4 млн рублей.



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Татьяна Демина