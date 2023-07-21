На трассе М-7 в Казани образовалась огромная пробка

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

На трассе М-7 под Казанью образовалась пробка почти в 4 километра, пробка начинается от развязки с Мамадышским трактом, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На развязке произошло две аварии, еще две — недалеко от похоронного комплекса «Курган».

Пробка еще больше наблюдается в Казани в противоположную сторону — от развязки с улицей Азина. На участке идут дорожные работы. Протяженность пробки превышает 6 км. В целом в Казани спокойная дорожная ситуация, пробки — четыре балла.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Большая пробка образовалась сегодня вечером на Мамадышском тракте в Казани — она тянется с улицы Аграрной, ситуация на этом участке до сих пор остается напряженной, наблюдается несколько аварий.

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Маргарита Головатенко