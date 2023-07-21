В Турции произошло новое землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,5 километра. Подземные толчки зафиксированы в районе Эльбистан.
Информации о пострадавших и погибших нет.
В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.
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