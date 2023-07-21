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В Турции произошло новое землетрясение

15:02, 21.07.2023 1
В Турции произошло новое землетрясение
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 5,5 километра. Подземные толчки зафиксированы в районе Эльбистан.

Информации о пострадавших и погибших нет.

В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.

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Айрат Назипов
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:24
    4 балла - терпимо, надеюсь повторных не будет
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