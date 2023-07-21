В Казани СК возобновил дело о покушении на предполагаемого лидера «Тукаевских»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», в этом году Следком возобновил расследование по делу о покушении на убийство 30-летней давности. В 1993 году в подъезде дома на улице Чуйкова киллер выпустил целую обойму в Геннадия Мураткина, однако тот чудом остался жив. Сейчас Мураткин носит фамилию Кирилов и его самого обвиняют в организации убийств и покушений в составе банды «Тукаевские», а также серии преступлений одноименного ОПС.



О возобновлении следствия по давнему покушению «Реальному времени» сообщили адвокаты Кирилова, защищающие его на процессе в Верховном суде Татарстана. Они отметили — после серии жалоб и ходатайств, производство по делу 1993 года было возобновлено в Ново-Савиновском отделе Следкома по Татарстану, и Кирилов-Мураткин опрошен в качестве потерпевшего в июне этого года.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Согласно материалам старого дела, в ночь с 9 на 10 марта 1993-го неизвестный поджидал Мураткина (ныне — Кирилова) в подъезде его дома 79 на улице Чуйкова. Когда Геннадий подымался к свой квартире, преступник открыл огонь на поражение из пистолета Макарова. Мураткин успел среагировать и рванул от нападавшего на улицу. В итоге из восьми пуль цели достигли четыре: в больнице у потерпевшего диагностировали сквозные ранения грудной клетки, брюшной полости и левой голени, при этом были повреждены ткани печени, ключица и два ребра.



Это покушение до сих пор числится в нераскрытых. Кирилов отмечает, что в 1993-м органы предварительного следствия «усматривали связь» между посягательствами на жизнь Раиса Садыкова и Геннадия Мураткина. По указанию Кафиля Амирова, на тот момент еще зампрокурора РТ, оба дела направляли в прокуратуру Казани и их расследование было поручено одному следователю.

Напомним, эпизод по убийству Раиса Садыкова, застреленного из обреза в январе 1993-го в подъезде своего дома, сейчас вменяется самому Кирилову. СК и прокуратура считают его организатором этого преступления. В числе соучастников того убийства числятся еще трое — ныне покойных.

Кирилов вину не признает. Подробнее о деталях этого дела — в материале «Реального времени».

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Ирина Плотникова