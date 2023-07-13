На трех пляжах Казани выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани по состоянию на 12 июля вода на трех из пяти муниципальных пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Два казанских пляжа — «Нижнее Заречье» и «Локомотив» — не соответствуют гигиеническим требованиям по двум показателям — микробиологическим и санитарно-химическим. «Озеро Большое Лебяжье» не отвечает нормативам только по санитарно-химическим показателям.

Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям, на пляжах Татарстана не выявлены. По микробиологическим значениям они не отвечают требованиям на пляжах Мамадыша и Лениногорска, по санитарно-химическим — в Лаишево.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По данным на 6 июля, не соответствовала гигиеническим требованиям вода на трех муниципальных пляжах Казани. Отклонение по микробиологическим показателям выявили на «Локомотиве» и «Нижнем Заречье», а по санитарно-химическим — на озере Большое Лебяжье.



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Татьяна Демина