В Зеленодольском районе Татарстана обнаружили целебное озеро

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова выяснила, что безымянное озеро, расположенное в одном из поселков Зеленодольского района, может оказывать лечебный эффект. Озеро занимает площадь более 3 гектаров, вода в нем очень прозрачная, сообщает пресс-служба КФУ.



Нафиса Мингазова увидела озеро, приехав по бесплатной путевке в санаторий:

— В центре природного комплекса при санатории я увидела живописное озеро, окруженное поясом водно-болотной растительности и сосновым лесом. Как выяснилось, его никто никогда не изучал, у него даже нет официального названия.

Профессор, которая долгое время занимается исследованием водных объектов, заметила, что ряд признаков свидетельствует о том, что химический состав воды в озере не совсем обычный.

— Дно озера выстлано водными растениями — мелколепестными нитевидными рдестами. Среди них я с удивлением обнаружила харовые водоросли, они относятся к краснокнижным видам. Это натолкнуло меня на мысль, что вода в озере имеет повышенную минерализацию… Проведя анализ воды, я выяснила, что она высокоминерализованная. Минерализация составляет примерно 0,7 грамма на литр.

По словам Мингазовой, большая часть озер Татарстана относится к пресноводным гидрокарбонатно-кальциевым водоемам. Озер с высокой минерализацией воды очень мало. Например, Голубые озера имеют минерализацию 2,4 грамма на литр. Они холодноводные, лечебные — там образуются бальнеологические илы. Озера с повышенной минерализацией есть в Ново-Савиновском, Московском районах Казани. Специалист подчеркнула, что воды с повышенной минерализацией большей частью относятся к бальнеологическим.

— По моему мнению, это озеро является сульфатным, об этом свидетельствует слабый сероводородный запах, который исходит от воды. Мы будем проводить анализы, если они подтвердят мою догадку, то можно будет говорить о бальнеологических свойствах воды. Сейчас, судя по всем признакам, в озере идет формирование высокоминерализованных илов, так называемых сульфидных иловых лечебных грязей, которые оказывают благотворное влияние на кожу, — пояснила Нафиса Мингазова.

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Маргарита Головатенко