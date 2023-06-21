С начала года в Татарстане приговорили к конфискации авто больше 60 пьяных водителей

В прокуратуре РТ подвели первые итоги применения нового наказания по приговорам за нетрезвую езду. Лишь за первый квартал 2023 года суды Татарстана наказали конфискацией автомобилей 61 водителя, всего с июля прошлого года под конфискацию в республике попали 79 осужденных, которые сели за руль пьяными уже не в первый раз.



Речь идет о приговорах по статье 264.1 УК РФ в отношении тех пьяных водителей, у которых уже имелась непогашенная судимость за пьяные ДТП, либо неотбытое административное наказание за езду под градусом.

Напомним, 25 июля 2022 года вступили в силу поправки в УК и УПК РФ о принудительном безвозмездном изъятии и обращении в доход государства автомобилей по приговору суда у водителей-преступников.

Как применяется и исполняется эта норма в Татарстане — в материале «Реального времени».