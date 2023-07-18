Анна Чапман представит свой новый фильм в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Телеведущая и общественный деятель Анна Чапман покажет картину «Красная тревога. Гибридная война» в рамках закрытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Он пройдет с 25 по 27 июля в казанском IT-парке им.Башира Рамеева.

Фильм рассказывает историю журналиста Александра Казакова, который переехал в Донбасс, и бывшего американского морпеха-разведчика и инспектора ООН по вооружению в Ираке Скотта Риттера.

— У меня не было цели придать фильму драматичность. Он носит скорее информационный и аналитический характер. Главный посыл картины — объяснить, как сейчас работают современные технологии. Люди должны разобраться в этом, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и уметь отличить правду от фейка, — рассказала генеральный продюсер фильма Анна Чапман.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (на снимке — Скотт Риттер)

На протяжении трех фестивальных дней зрителям покажут работы документалистов из Татарстана. В их числе — картина режиссера Елены Леви «НЕзабытые» — восемь новелл о людях, чью жизнь перевернула Великая Отечественная война. Еще гостям продемонстрируют фильмы с реальными историями из зоны спецоперации.

Кроме того, в рамках деловой программы пройдет круглый стол «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием Бориса Корчевникова, дискуссия российских пранкеров Вована и Лексуса на тему информационных войн, открытая встреча «Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги» с военкорами, музыкантами и поэтами, которые ездят на передовую для поднятия боевого духа солдат.

В мае этого года Скотт Риттер посетил столицу Татарстана. Бывший американский морпех презентовал книгу «Гонка разоружения», которая повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х.



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Айрат Назипов