Татарстан получит свыше 36 млн рублей на строительство двух корпусов в лагере в Тетюшском районе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан получит из федерального бюджета более 36 млн рублей на возведение двух корпусов в лагере «Чайка» Тетюшского района. Как сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, регион выиграл на федеральном конкурсе на предоставление субсидий субъектам на возведение объектов некапитального строительства в организациях детского отдыха.

— На конкурс было подано 27 заявок, 16 регионов стали победителями. Среди победителей и наша республика. Отмечу, что в рамках республиканской программы капитального ремонта и реконструкции лагерей «Лето — детям» лагерю «Чайка» уже выделено 50 млн рублей из республиканского бюджета. Уверен, полученные средства помогут создать условия отдыха на более качественном уровне, — цитирует Садыкова пресс-служба Минмола.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» расположен на берегу реки Волги на территории заповедной зоны Долгая Поляна. Он граничит с дворянской усадьбой-музеем семьи Молоствовых. Лагерь работает круглый год и может принимать до 90 детей в смену. Возведена новая столовая на 100 мест.

В Татарстане программа реновации молодежных центров выполнена на 71,9%. В этом году в 6 молодежных центрах проходит капитальный ремонт, два из них уже открыли свои двери в обновленном формате в Азнакаево и Буинске. Завершаются ремонтные работы молодежных центров в Алексеевском, Лениногорском, Муслюмовском районах Татарстана.

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Айрат Назипов