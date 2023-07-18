Программа реновации молодежных центров Татарстана завершена почти на 72%

В Татарстане программа реновации молодежных центров выполнена на 71,9%. В этом году в 6 молодежных центрах проходит капитальный ремонт, два из них уже открыли свои двери в обновленном формате в Азнакаево и Буинске, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Завершаются ремонтные работы молодежных центров в Алексеевском, Лениногорском, Муслюмовском районах Татарстана. Например, в последнем идет ремонт молодежного центра «Мизгел». Благодаря капитальному ремонту там появится мастерская визажистов и кухонная мастерская, звукозаписывающая студия для молодежных творческих коллективов, а также пространства для проведения образовательных лекций и тренингов.

— В рамках действующих республиканских программ реновации объектов молодежной политики действует единый принцип, что в процессе создания проекта участвует сама молодежь, которая формирует запрос на конкретные направления деятельности нового учреждения. Это позволяет создать актуальные, востребованные пространства для самой молодежи, новые точки притяжения на карте муниципального образования, — сказал Садыков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

А в Тюлячинском районе и в Московском районе Казани новые молодежные центры будут построены с нуля. В первом случае для молодежи подготовят многофункциональное пространство общей площадью почти 3 тысячи «квадратов». В трехэтажном здании будут предусмотрены места для проведения встреч, лекториев, киберпространство, танцевальный и актовый зал, а также широкая сеть мастерских для молодежи.

Всего в этом году на капремонт и строительство 10 молодежных центров в городах и районах республики выделили свыше 1,2 млрд рублей. Сама же программа в регионе реализуется с 2020 года. По ней уже отремонтировано 16 молодежных центров на общую сумму 1 млрд рублей.

По последним данным Минстроя Татарстана, в сфере молодежной политики реализуется пять программ — это 28 объектов. Ремонт шести детских оздоровительных лагерей выполнен на 76%. На 91% закрыты строительно-монтажные работы по ремонту четырех подростковых клубов.

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Айрат Назипов