В Набережных Челнах запустили цех по производству саморезов
В Набережных Челнах при поддержке Фонда развития промышленности открыли цех по выпуску саморезов. Инвестиции в создание производства превысили 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.
Производство запустила компания «Тэмпо-Метиз». После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать 9 тысяч тонн готовых изделий в год.
Уточняется, что крепежные элементы будут применяться в интерьерных деталях кабины грузовиков. Основными заказчиками продукции выступают торговые компании машиностроительного рынка крепежа. Также в качестве заказчиков рассматриваются предприятия машиностроения, в том числе КАМАЗ.
По оценкам компании, запуск нового производства поможет снизить долю импорта на российском рынке строительно-бытовых саморезов примерно на 5%.
О планах запустить в Набережных Челнах производство современных саморезов с цинк-ламельным покрытием «Реальное время» писало в декабре 2021 года. Сообщалось, что общий объем инвестиций составит 273,9 миллиона рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым