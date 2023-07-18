В Набережных Челнах запустили цех по производству саморезов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Набережных Челнах при поддержке Фонда развития промышленности открыли цех по выпуску саморезов. Инвестиции в создание производства превысили 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Производство запустила компания «Тэмпо-Метиз». После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать 9 тысяч тонн готовых изделий в год.

Уточняется, что крепежные элементы будут применяться в интерьерных деталях кабины грузовиков. Основными заказчиками продукции выступают торговые компании машиностроительного рынка крепежа. Также в качестве заказчиков рассматриваются предприятия машиностроения, в том числе КАМАЗ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По оценкам компании, запуск нового производства поможет снизить долю импорта на российском рынке строительно-бытовых саморезов примерно на 5%.

О планах запустить в Набережных Челнах производство современных саморезов с цинк-ламельным покрытием «Реальное время» писало в декабре 2021 года. Сообщалось, что общий объем инвестиций составит 273,9 миллиона рублей.

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Айрат Назипов