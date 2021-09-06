В Челнах запустят производство саморезов
В Набережных Челнах планируется запустить производство современных саморезов с цинк-ламельным покрытием, сообщают «Челнинские известия».
Производство запустит резидент ТОСЭР «Набережные Челны» — компания «Тэмпо-Метиз». На эти цели Фонд развития промышленности предоставит льготный займ на 136,9 миллиона рублей.
Доля импорта строительно-бытовых саморезов на рынке составляет 75%, замечают в компании. Проект позволит заменить часть зарубежной продукции на 5%. Общий объем инвестиций составит 273,9 миллиона рублей.
Отмечается, что открытие производства создаст 41 рабочее место.
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