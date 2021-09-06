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В Челнах запустят производство саморезов

00:31, 06.09.2021
В Челнах запустят производство саморезов
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах планируется запустить производство современных саморезов с цинк-ламельным покрытием, сообщают «Челнинские известия».

Производство запустит резидент ТОСЭР «Набережные Челны» — компания «Тэмпо-Метиз». На эти цели Фонд развития промышленности предоставит льготный займ на 136,9 миллиона рублей.

Доля импорта строительно-бытовых саморезов на рынке составляет 75%, замечают в компании. Проект позволит заменить часть зарубежной продукции на 5%. Общий объем инвестиций составит 273,9 миллиона рублей.

Фото: nabchelny.ru

Отмечается, что открытие производства создаст 41 рабочее место.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаОбщество Татарстан

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